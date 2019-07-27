После Мазановского гребень паводка пройдет еще по 4 районам Приамурья

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Паводок в Приамурье пройдет еще по 4 районам. По прогнозам Амурского гидрометцентра, вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и Благовещенскому районам. В последний – гребень паводка спустится 30-31 июля.

В селе Мазаново гребень окажется 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района.

Паводковую обстановку, сложившуюся в муниципальных образованиях Приамурья, рассмотрели на ежедневном оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Муниципальные образования, которые могут попасть в зону затопления, готовятся. В Благовещенском районе в селе Владимировка восстановлены дамбы. Было привлечено 20 человек и тяжелая техника. Такие же работы пройдут в Усть-Ивановке и селе Каникурган. В случае негативного развития событий жителей будут эвакуировать в ПВР, организованном на базе школы села Волково. Он способен принять 200 человек. В данный момент проводится инвентаризация имущества. Созданы 4 бригады, которые обеспечат ПВР водой. В районе имеется достаточное количество средств для дезинфекции.

В Благовещенске сотрудники администрации сделали подворовой обход в селе Белогорье, где оповестили жителей. Предположительно под потопление попадает 9 домов. В них не проживают дети и инвалиды. ПВР будет развернут на 25 мест. Для пункта заказали одноразовую посуду, питьевую воду, предметы первой необходимости, посчитана стоимость питания. Второй ПВР будет организован в Благовещенске на базе спортивной школы №3. Там подготовят 30 мест. Кроме жителей Белогорья оповещены о возможном подтоплении жители Верхблаговещенска и Зазейского. Для строительства дамб заготовлено 200 тонн песчано-гравийной смеси. Организовано круглосуточное наблюдение за рекой Бурхановкой, для перекрытия которой также готовы материалы. Были куплены 50 мотопомп для откачки грунтовых вод.

В Зейском районе падает уровень реки Уркана, Гилюя, Дэпа. Дорога, ведущая к селу Ивановка, официально закрыта, но подрядные организации постепенно начинают ее ремонтировать. Несмотря на размытие, имеется возможность проезда спецтранспорта, доставляющего груз в село. Так, была привезена питьевая вода, которой должно хватить на все выходные. Имеется возможность проехать спецтранспорту в Амуро-Балтийск. В магазины села завезено продовольствие. На данный момент отрезанным остается село Сеан. Уровни рек продолжают стабильно снижаться. На утро 27 июня: Уркан – 513 сантиметров (-3), Деп – 446 сантиметров (-119), Гилюй – 369 сантиметров (-53).

По данным на вечер 26 июля, в Селемджинском районе в селе Февральское подтоплено 18 жилых домов, 71 приусадебный участок. Эвакуировано 11 человек, из них 6 детей. В Быссе подтоплено 15 жилых домов, 28 приусадебных участков. В Февральск эвакуировано 5 человек. В Норске подтоплено 121 дом, 121 приусадебный участок. Всего эвакуировано 167 человек, 69 детей. 79 жителей, из них 43 ребенка, размещены в ПВР, остальные живут у родственников. В селе осталось 80 человек, которые сейчас живут на крышах, 68 – в своих домах.

По данным на утро 27 в Мазановском районе эвакуировано население Богословки, Новороссийки, продолжается эвакуация Углового. Всего 395 человек, в ПВР, организованном в Новокиевском Увале, размещается - 291, из них 109 детей.

В ПРВ организовано круглосуточное медицинское дежурство, с понедельника дети с 4 лет будут распределены в детские сады Новокиевского Увала.

Министерство социальной защиты области предложило 70 бесплатных путевок в оздоровительный «Огонек» для детей, семьи которых пострадали от паводка, сообщает пресс-служба амурского правительства.