В Благовещенске распространяют листовки о необходимости эвакуации

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске распространяют листовки с предупреждением о повышении уровня Амура и Зеи. Об этом жители областного центра сообщают редакции Амур.инфо. В почтовых ящиках горожан оказываются объявления со следующим текстом:

«Уважаемые, жители! Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует: 29-30 июля ожидается резкий подъем уровня воды в реке Зея и реке Амур. Рекомендуется до этого времени принять меры по эвакуации и сохранению личного имущества. Телефон ЕДДС Благовещенска: 202-212. Единая служба спасения: 112».

В пресс-службе администрации Благовещенска информагентству пояснили, что подобные листовки актуальны только для жителей Зазейского и нижней части села Белогорье. Похожие объявления действительно расклеивали в поселке Зазейском, в Белогорье делали подворовый обход.

Что касается остальной территории Благовещенска, в пресс-службе предположили, что это была чья-то личная инициатива.

«Листовки развешивали в поселке Зазейский. В Белогорье специалисты обходили дома, которые попадают в зону подтопления, с жильцами проводили разъяснительные беседы. Что касается объявлений, где обращаются просто к жителям, возможно, это была чья-то личная инициатива. Нельзя поддаваться на панические настроения. Пользоваться нужно только официальной информацией из официальных источников. На сегодняшний день по городу Благовещенску определяется 2 потенциально опасных района, которые попадают в зону подтопления. Это нижняя часть села Белогорья и поселок Зазейский. Это те населенные пункты, которые находятся непосредственно вблизи рек. Та статистика, которую нам дает Гидрометцентр по поднятию уровня воды, говорит о том, что эти места будут подтоплены. Вода туда зайдет, специалисты там точечно работают. Что касается остальной территории города Благовещенска, данных, которые бы свидетельствовали о том, что требуется эвакуация и так далее, их нет», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Там же отметили, тем, у кого находится имущество у реки Бурхановки, например, гаражи, необходимо принять меры и перевезти ценные вещи. Возможно, участок вблизи реки вода тоже подтопит.