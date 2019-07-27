В Благовещенске возник пожар в пятиэтажке

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

26 июля в Благовещенске загорелся пятиэтажный жилой дом по улице Амурской. Сообщение о возгорании поступило пожарным днем. В одной из квартир на втором этаже загорелся телевизор.

На место прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 в составе шести человек и двух единиц техники, сообщается на сайте амурского управления МЧС.

Пожарные справились с огнем подручными средствами. Открытое горение они ликвидировали в течение 10 минут. В результате огонь повредил телевизор и тумбу, закоптил комнату по всей площади.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.