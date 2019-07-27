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сегодня, 10:51 0

В Благовещенске собирают вещи для пострадавших от паводка амурчан

В Благовещенске собирают вещи для пострадавших от паводка амурчан
Фото: Амур.инфо

В Благовещенском центре социального обслуживания населения «Доброта» организовали сбор вещей для пострадавших амурчан. С 27 июля по 1 августа там будет работать пункт приёма помощи для жителей Селемджинского и Мазановского районов.

В первую очередь люди ждут постельное белье, полотенца, спальные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла), одежду и обувь детскую и взрослую (в том числе, теплые вещи) – новую или в хорошем состоянии. Люди нуждаются в предметах личной гигиены (мыло, зубные щетки, шампунь).

Также необходимо помочь собрать детей в школу – нужны ранцы, канцелярские принадлежности, тетради, дневники. Пункт приема находится по адресу: улица Рабочая, 95.

Собранные вещи 2 августа будут переданы в пострадавшие районы.

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#наводнение #помощь

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