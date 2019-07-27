В затопленном Угловом сняли плывущую по селу крышу

Фото: Амур.инфо

Большая вода в Приамурье пришла в село Угловое Мазановского района. Местные жители, которые отказались от эвакуации и остались в селе переждать паводок, снимают происходящее на видео. На одном из них в потоке воды плывет крыша.

О нынешней обстановке в селе информагентству рассказал Петр Козлик. Мужчина сейчас живет в селе Тамбовка, в Угловом у него остались родители.

«Это было вчера, примерно в 6 вечера. Они дамбу 3 дня укрепляли, держали воду, а вчера уже резко на прибыль вода пошла, и прорвало. Вода перелилась через дамбу, и село затопило. Наводнение как в 72 году было, даже посильнее. В низинах вода уже покрыла крыши. Народу осталось немного, большую часть эвакуировали в Новокиевский Увал. Запас воды и еды есть», – сообщил мужчина.

Он также рассказал, что в населенном пункте осталось около 50 человек. Они перебрались на сопку. Эвакуироваться сельчане не планируют и собираются переждать паводок. Люди в Угловом остались без личной телефонной связи. Возможности зарядить телефон нет, так как отсутствует электричество.

Сельскохозяйственных животных эвакуировали заранее, об этом позаботились местные жители.

Как сообщало информагентство, эвакуацию жителей Углового объявили 26 июля. Для них в Новокиевском Увале развернули ПВР на базе школы. Людей обеспечили всем необходимым и трехразовым питанием.