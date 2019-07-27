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27июля
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сегодня, 09:53 0

Рособрнадзор установил проходные баллы ЕГЭ на 2020 год

Рособрнадзор установил проходные баллы ЕГЭ на 2020 год
Фото: Амур.инфо

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена в 2020 году. Минимальное количество баллов по русскому языку составит 24 балла, по математике профильного уровня — 27 баллов, по физике, химии и биологии — 36 баллов, по информатике — 40 баллов.

Приказ опубликован на сайте ведомства. Кроме того, для прохождения экзамена необходимо будет набрать по истории и литературе 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла. При этом порог прохождения экзамена по иностранным языкам, среди которых английский, французский, немецкий, испанский и китайский, составит 22 балла для любого языка.

25 июля в Госдуму внесли законопроект, согласно которому школьнику должны дополнительно начислять 11 баллов за окончание обучения с золотой медалью. Автор инициативы депутат Игорь Ананских полагает, что такая мера будет мотивировать школьников на усердную учебу, сообщает РБК.

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#образование

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