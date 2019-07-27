В этом году планируют обеспечить жильем более 170 амурских сирот

По данным на 1 июля 2019 года, в жилье нуждаются 2 946 детей-сирот, проживающих на территории Амурской области. Это те граждане, которые достигли возраста 18 лет, но не реализовали своего права на обеспечение жильём. Такие цифры озвучили на межведомственном совещании, которое провел амурский губернатор Василий Орлов.

Финансирование мероприятия, связанного с обеспечением жильем детей-сирот, осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2020 годы.

В 2019 году на реализацию мероприятия подпрограммы в бюджете Амурской области предусмотрено 194,13 миллиона рублей. Больше 77 миллионов рублей – средства областного бюджета, 116,57 миллиона рублей – федерального.

Средства распределены между органами местного самоуправления. На эти деньги планируется обеспечить жильем более 170 детей-сирот, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«По информации, предоставленной городами и районами, жилые помещения закреплены за 1 022 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 717 жилых помещениях. Министерством сформирован реестр жилья, закрепленного за детьми-сиротами. В течение года проводятся плановые и внеплановые выездные проверки по оценке состояния и сохранности жилых помещений. Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, должно способствовать возврату детей в эти дома и обеспечению возможности проживания в них», – рассказала министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева.