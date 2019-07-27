В Приамурье создали ветеринарные отряды быстрого реагирования

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В Приамурье в условиях паводка областное управление ветеринарии создало 4 противоэпизоотических отряда. Они будут выезжать на место при обнаружении трупов животных, что по мнению специалистов, вполне ожидаемо после схода воды. Туши уничтожат, а район обнаружения подвергнут дезинфекции.

Цель отрядов «быстрого реагирования» — не допустить возникновения и распространения на территории региона эпидемий заболеваний среди животных. Специалисты будут выезжать также, если население сообщит о подозрительном поведении животных или признаках болезни, сообщает амурское управление ветеринарии.

Отряды оснащены всем необходимым, включая дезустановки Комарова, мотоопрыскиватели и индивидуальные средства защиты.

В настоящий момент в Мазановском районе идет эвакуация сельхозживотных в безопасные места на возвышенностях. В двух селах Мазановского района — Богословке и Новороссийке — эвакуация скота уже завершена. Фиксировались случаи, когда коз и свиней пытались держать на чердаках и крышах, что опасно для их жизни.

Еще в пяти селах — Угловом, Козловке, Путятино, Мазаново и Таскино, где, по прогнозам, подтопление ожидается в ближайшее время, началась подготовка к эвакуации животных. На возвышенностях для скота отводится и огораживается место, решается вопрос с кормлением. Помимо этого, в каждом муниципальном образовании отводится место и для утилизации и сжигании обнаруженных трупов.

«Все сельхозживотные у нас зарегистрированы и чипированы. В сложившейся ситуации это огромное подспорье и для нас, и для их владельцев. Никаких проблем при «опознании» своего скота после того, как сойдет вода, не предвидится, Мы призываем амурчан проявить здравый смысл и не рисковать своими животными. Эвакуировать их нужно вовремя. Когда вода поднимется, это может оказаться уже невозможным», — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.