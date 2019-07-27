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27июля
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Часть улицы Кузнечной в Благовещенске перекроют для движения транспорта

Часть улицы Кузнечной в Благовещенске перекроют для движения транспорта
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 27 июля начнутся работы на очередном объекте.

Сейчас работы ведутся на 19 участках улично-дорожной сети. Очередным станет улица Кузнечная от Октябрьской до Ломоносова. Сначала ремонт будет сделан на участке от Октябрьской до Северной.

Здесь подрядчиком выступит ООО «Амурдорстрой», ему предстоит заменить основание под дорожную одежду, поменять асфальтобетонное покрытие. Планируется, что по обеим сторонам дороги появятся новые тротуары.

В связи с работами проезжая часть улицы Кузнечной от Октябрьской до Северной будет полностью перекрыта с 27 июля по 30 августа, включая перекрёсток улиц Кузнечной и Северной. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути следования, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #транспорт

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