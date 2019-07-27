Гороскоп на 27 июля: Рыбам не стоит рисковать, у Стрельцов любовные успехи

Восход Солнца: 04:50

Заход Солнца: 20:22

Солнце в Льве.

Овен. Благоприятный день для положительных изменений в личной жизни. Ваша коммуникабельность и талант располагать к себе окружающих помогут добиться высоких результатов. Однако не ставьте перед собой глобальных задач: сложные дела не решаются в один день.

Телец. День отмечен концентрацией сил, активизацией борьбы за свои убеждения. Вероятен взлет творческой мысли и фантазии, прилив жизненных сил. Даже из самых сложных ситуаций находчивые Тельцы смогут выпутаться с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. В этот период возможна реализация самых сокровенных желаний. У многих женщин этого Знака сексуальная энергия найдет выражение в любовной драме, которая принесет много огорчений и разочарований.

Близнецы. Вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела в эту Субботу. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве. Возможно, скоро вам придется пересмотреть планы или изменить тактику действий.

Рак. День благоприятный для реализации творческих устремлений. От ваших способностей и целеустремленности будет зависеть результат всей деятельности и признание коллег в понедельник. Во второй половине дня рекомендуется запланировать встречу с друзьями. Любовь и мир снова войдут в ваш дом, а плохое настроение покинет Раков.

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Лев. Активный день. Все события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Материальное положение будет ощутимо ухудшаться из-за непредвиденных трат – представители среднего поколения возьмут на себя все проблемы младшего и старшего поколений семьи. Вероятны происки недоброжелателей и завистников. Вы сможете ясно представить негативное развитие событий в скором будущем. Нужно призвать на помощь умение точно определять неприятеля, его слабое место и способность быстрого его устранения с поля вашей деятельности.

Дева. День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Не делайте категоричных заявлений, если выясните для себя что-то неприятное.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако Весы смогут добиться полного успеха только при условии, что Вы будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров и не стремиться к беспрекословному лидерству – избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным для дела. Распределите приоритеты, определите отношения и смело идите к заданной цели.

Скорпион. Противоречивый день для Скорпионов. Возможно, Вас пригласят на какое-то торжество, где вы сможете проявить все свои лучшие качества. Однако с осторожностью отнеситесь к любым деловым предложениям, заманчивым обещаниям, перспективам легких заработков.

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Стрелец. Сегодня приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты с начальством, недоразумения с сотрудниками или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь найти компромисс. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь. Одинокие Стрельцы встретят свою половинку, а Стрельцы в отношениях могут рассчитывать на романтический ужин.

Козерог. Напряженный день, который может принести бремя новых хлопот или обязанностей. Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Во избежание активного противостояния проявите максимум терпения и такта. Помните о своем царском достоинстве и не срывайтесь на крик. Вечером вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом.

Водолей. Звезды предупреждают об опасности для здоровья, связанной с агрессией со стороны недоброжелателей. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте доверительности в новых знакомствах. Скорее всего успех в личной жизни сегодня может оказаться сомнительным. Вас в очередной раз не поймут.

Рыбы. День провокаций, обманов, искушений у Рыб. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с незнакомыми людьми. Напряженная обстановка в общественной жизни может отрицательно повлиять на вашу психику. Не рекомендуется рисковать, строить нереальные планы. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие успехи во всех сферах жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев