Валентина Калита рассказала, грозит ли затопление Благовещенску

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29-30 июля, по данным Амурского гидрометцентра, в Приамурье прогнозируется подъем воды в реках. Это не представляет опасности для жителей Благовещенска.

При самом неблагоприятном прогнозе максимальная отметка не превысит выхода воды на пойму. До отметки «опасное явление» останется более 1,5 метра. Для наглядности в своем инстаграм-аккаунте пресс-служба мэрия разместила соответствующую таблицу.

Повышение уровня реки Зея в районе Благовещенска при самом неблагоприятном прогнозе может достичь уровня неблагоприятного явления. До отметки «опасное явление» останется 1 метр.

Существует высокая вероятность подтопления некоторых жилых домов в селе Белогорье и поселка Зазейский, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.