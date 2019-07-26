В затопленном Норске сняли утонувший пожарный автомобиль (фото, видео)

Жители Норска продолжают делиться кадрами, снятыми в затопленном селе. Люди фиксируют серьезные последствия наводнения: затопленные дома, утонувшие автомобили, которые не успели вывезти. На одном из видео в кадре – попавший в водный плен пожарный автомобиль.

«Кошмар, никогда не топило. Вот, МЧС-овская пожарка. Ой, чья-то скотина. Вон что делается», – сокрушается за кадром женщина, едва сдерживая слезы. На кадрах видно корову, стоящую в воде и сиротливо прижимающуюся к забору.

На другом видео житель Норска снимает стоящие во дворе автомобили, салоны которых залиты поднявшейся водой. Мимо них проплывают дрова.

«Вот машины Николая Прокопыча, вот Василия Михалыча, вон та АД-эшка Вити рыжего, дяди Коли, – перечисляет за кадром мужчина, а затем переводит камеру в затопленную кухню. – Вот так вот мы тут кочуем. Кушать я варил. Тетя Лида уже на крыше сидит с внуком. Это полный отпад», – подытоживает сельчанин.

По информации амурского МЧС, за минувшие сутки уровень Селемджи в районе Норска поднялся на 101 сантиметр и составил к 8:00 26 июля 797 сантиметров, превысив отметку опасного явления на 97 сантиметров. Общий подъем с 23 по 26 июля составил 416 сантиметров. В течение суток сохранится подъем на 0,4–0,6 метра до отметок 840–860 сантиметров.

Ситуацию в селе в областном правительстве называют самой сложной. Там ждут вторую волну паводка. Однако, несмотря ни на что, десятки человек отказываются от эвакуации.