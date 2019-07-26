В Свободном начали судить экс-мэра города Юрия Романова

26 июля в Свободненском городском суде начался процесс по уголовному делу в отношении экс-мэра, бывшего главы Свободненского района Юрия Романова. Как передает корреспондент Амур.инфо, поддержать его пришла семья.

«Юра, мы тебя любим», – кричали близкие Юрия Романова, когда увидели его.

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В уголовном деле в отношении Романова 16 томов. По информации Амур.инфо, подсудимый успел ознакомиться с 5-ю томами. За выходные дни экс-мэру предстоит ознакомиться с остальными материалами уголовного дела. Следующее заседание назначено на понедельник, 29 июля.

По версии следствия, Юрий Романов, являясь главой Свободненского района, в 2015 году организовал продажу оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного на земельном участке общей площадью 11,2 гектара.

Сделка совершена при пособничестве независимого оценщика, в отчете которого содержались, как считают следователи, недостоверные сведения о стоимости оздоровительного комплекса – 1,3 миллиона рублей.

Действительная стоимость имущества составляла 7,3 миллиона рублей. Сумму установила комиссионная оценочная судебная экспертиза. В дальнейшем имущество передали в безвозмездное пользование юридическому лицу, сообщает прокуратура Амурской области. Расследование провел отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, Юрия Романова арестовали 12 октября 2018 года. Несколько раз ему продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» – 7 лет лишения свободы.

Романов не согласен с предъявленным обвинением и считает уголовное дело политическим.

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