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26июля
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Газопровод «Сила Сибири» состыковали с участком восточной ветки газопровода в Китае

Газопровод «Сила Сибири» состыковали с участком восточной ветки газопровода в Китае
Фото: www.gazprom.ru

Работники китайской корпорации CNPC и российского «Газпрома» 23 июля успешно состыковали северный участок восточной ветки российско-китайского газопровода с трубой российского газопровода «Сила Сибири». Стыковка произошла в районе города Хэйхэ.

Таким образом, северный участок китайско-российского газопровода от Хэйхэ до Чанлина (провинция Цзилинь) протяженностью в 728 километров стал частью общей трансграничной российско-китайской газовой системы.

«С 23 июля для нас начался обратный отсчет до даты введения в эксплуатацию северного участка китайско-российского газопровода. По наши расчетам, до 30 сентября этого года, северный участок газопровода будет готов принимать газ», – заявил менеджер китайской части проекта восточной ветки российско-китайского газопровода У Сюнь.

Целиком китайско-российский газопровод, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Ранее говорилось о том, что газопровод будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Общая протяженность китайского ответвления газопровода «Сила Сибири» от Хэйхэ до Шанхая составляет 3 371 километр.

Согласно подписанному Китаем и Россией в мае 2014 года соглашению, Россия будет поставлять в Китай ежегодно 38 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Общая стоимость контракта составляет 400 миллиардов долларов США. Китайская сторона активно готовится к пуску в эксплуатацию северного участка газопровода осенью этого года.

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#Китай #строительство #торговля #финансы

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