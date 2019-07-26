В Белогорском районе готовятся защитить от паводка село Новоандреевка

Фото: пресс-служба областного правительства

Проходящий циклон осложнил гидрологическую обстановку в Белогорском районе Амурской области. Возможно, что поднимется река Томь. И село Новоандреевка может оказаться в зоне риска.

В связи с этим по поручению главы Дениса Инюточкина в районе состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Из-за проливных дождей наблюдается высокий паводок в реках Зея и Томь. Уровень ручья села Заречное достиг максимального значения, угрожая подтоплением приусадебным участкам. При смещении Селемджинского и Верхнезейского паводков в реку Зею ожидаются подъемы уровней воды с превышением опасных отметок. В результате не исключен подъем уровня воды в реке Томь. В этом случае в зону подтопления попадает село Новоандреевка.







По итогам районного КЧС решено привести в готовность оперативную группу КЧС и ОПБ, усилить мониторинг за паводковой обстановкой на территории района, проверить наличие устойчивой связи со всеми населенными пунктами, привести в готовность эвакуационную комиссию района, уточнить количество жилых домов и населения, попадающих в зону возможного подтопления, организовать выполнение мероприятий по подготовке населения к возможной эвакуации, организовать подготовку транспорта для проведения эвакуации населения из зон возможных ЧС, проверить готовность пунктов временного размещения к развертыванию и выполнить ряд других мероприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.