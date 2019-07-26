Масштабные соревнования по вейкбордингу: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в областном центре запланировано немало мероприятий. Жителям и гостям города расскажут о трех городских фонтанах, все желающие смогут поболеть за вейкбордистов и посетить концерт дружбы с участием русских и китайских коллективов.

Суббота, 27 июля

В 5:00 в Прядчине,Благовещенского района торжественно откроется чемпионат Амурской области по рыболовному спорту, дисциплина: ловля поплавочной удочкой. (6+)

В 10:00 в селе Петропавловка Ивановского района торжественно откроется второй этап чемпионата Амурской области по трофи-рейдам. Соревнования будут проходить два дня: 27 и 28 июля. (16+)

На Чигиринском водохранилище начнутся масштабные дальневосточные соревнования по кабельному вейкборду Far East Open Wake Cup. Принять участие может любой желающий. Вход для зрителей на мероприятие свободный. С 10 часов участники будут подтверждать свою регистрацию, затем до 12 часов пройдут тренировки. С 13:00 до 18:00 – соревнования. (6+). Среди зарегистрированных участников числятся не только амурчане, но и спортсмены из Магадана, Хабаровска и Владивостока.

В 11:00 в тире ДОСААФ, на 14 километре Новотрицкого шоссе начнется Кубок Амурской области по стендовой стрельбе, 4-й этап. Мероприятие продолжится в воскресенье. (12 +)

В 15:00 в молодежной библиотеке имени Чехова (Комсомольская,3) откроется литературный клуб ЛитSplit «Мистика в литературе – 2» (12+). Клуб доступной литературы «ЛитSplit» приглашает узнать и обсудить новые мистические истории о писателях и их произведениях. Организаторы обещают рассказать нечто мистическое о любимом авторе гостей.

В 16:00 с причала на Калинина, 1, стартует речная прогулка на теплоходе в рамках проекта «На амурской волне» библиотеки «Центральная». Жители и гости города смогут вблизи увидеть трансграничный мост через реку Амур и послушать живую музыку. На теплоходе будет играть скрипач оркестра «АмурДжазБэнд» Сергей Максюков. (0+)

Также с музыкальной программой выступит поэтесса, певица Любовь Наконечная, выступавшая, в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке – на одной из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки.

В 17:00 у Общественно-культурного центра (возле книжного шкафа) начинается сбор участников заключительной летней пешеходной экскурсии «Три фонтана Благовещенска», которую проведет краевед, первый дипломированный «народный» экскурсовод и член Союза журналистов России Валентиной Кобзарь. Записываться не нужно, они проводятся бесплатно. (0+)

В 18:00 на площади ОКЦ стартует мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!» (0+)

С 18:00 у ротонды состоится выступление городской танцевальной организации «ЭйБиСи». На набережной будет работать интерактивная зона, где всем желающим расскажут о том, как работает 3D принтер и что такое 3D моделирование. (0+)

Воскресенье, 28 июля

С 5:00 в Прядчине Благовещенского района будет продолжится чемпионат Амурской области по рыболовному спорту, дисциплина: ловля донной удочкой. (6+)

В 14:00 в АОДНТ состоится концерт дружбы с участием китайских и российских исполнителей. Для зрителей выступят Харбинская ассоциация народного искусства, которая покажет хореографические номера, а также вокально-хоровые коллективы старшего поколения Амурской области. Вход свободный. (0+)

В 17:00 в парке Дружбы пройдет мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!» в рамках 380-летия Российского Дальнего Востока ( 0+).

С 18:00 до 20:00 у бронекатера МИБС Благовещенска организует для горожан «Читающий бульвар». У Триумфальной арки пройдут различные добровольческие акции, а также выступления творческих молодежных коллективов города. (0+)

У ротонды с 18:00 до 19:00 пройдет показательная тренировка спортсменов, посвященная «Международному дню бокса», а с 19:00 здесь же состоится выступление духового состава концертного оркестра Городского дома культуры. (0+)

Также в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» все выходные в районе Триумфальной арки будет работать традиционная площадка «Аллея мастеров». (0+)