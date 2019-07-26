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26июля
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Валентина Кобзарь покажет благовещенцам три фонтана и не только

Валентина Кобзарь покажет благовещенцам три фонтана и не только
Фото: архив Амур.инфо

В субботу, 27 июля, состоится заключительная летняя пешеходная экскурсия «Три фонтана Благовещенска». Ее проведет первый дипломированный «народный» экскурсовод Валентина Кобзарь.

Валентина Петровна расскажет о фонтанах Благовещенска, истории Общественно-культурного центра, лечебно-благотворительном обществе, училище культуры, госбанке и о других интересных местах и фактах столицы Приамурья.

Сбор участников – около Общественно-культурного центра (у книжного шкафа) в 17:00. Продолжительность экскурсии – около часа.

Записываться на экскурсии не нужно, они проводятся для всех желающих бесплатно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пешеходные экскурсии в Благовещенске проходят в рамках проекта «Народный экскурсовод», который стартовал в Благовещенске 2 июня, в день 163-й годовщины основания города.

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#культура

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