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26июля
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сегодня, 20:05 0

Амурским подтопленцам готовятся выплатить 12 миллионов рублей

Амурским подтопленцам готовятся выплатить 12 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

На координационном совещании в Благовещенске, которое прошло 26 июля под руководством министра МЧС России Евгения Зиничева, говорили о финансовой помощи, которую амурские подтопленцы получат в ближайшее время. Пока оформляется документация по выплате 12 миллионов рублей.

В Амурской области проводят работу по обследованию подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Оценивается, какой ущерб стихия нанесла имуществу жителей.

«В целях поддержки пострадавших граждан со стороны правительства Амурской области принято решение об оказании пострадавшим материальной помощи. За подтопление жилого помещения – 30 тысяч рублей на одно домовладение. За утрату и гибель урожая 10 тысяч рублей на один приусадебный участок.

На сегодняшний день гражданам Селемджинского района выплачены финансовые средства в объеме 1 миллион 80 тысяч рублей – за подтопление 36 домов. Оформлены документы по 156 гражданам Селемджинского района. На общую сумму 1 миллион 550 тысяч – за утрату урожая. Деньги будут выплачены в течение недели. В муниципальных образованиях идет работа по оформлению документов для выплаты гражданам помощи на общую сумму 12 миллионов рублей», – рассказал на совещании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

Всего за время прохождения дождевых и речных паводков на территории Амурской области зарегистрировано подтопление 244 жилых домов в 8 населенных пунктах, 1 248 приусадебных участков в 12 населенных пунктах, повреждено 60 участков автомобильных дорог протяженностью более 200 километров.

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#губернатор #Дальний Восток #МЧС #наводнение #финансы

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