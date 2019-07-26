Дмитрию Тарасову закрыли выезд за границу и арестовали все счета

Знаменитому футболисту Дмитрию Тарасову запрещено выезжать за границу, так как он должен большую сумму по алиментам маленькой дочери. На последнее заседание по алиментам он не явился, поэтому суд принял крайние меры.

Разбирательства продолжаются уже почти год. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака – 10-летней Ангелины.

«Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить 7 миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери, За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 миллионов», – заявил «СтарХиту» адвокат бывшей жены Тарасова.

В прошлый понедельник Тарасов проиграл суд в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Из-за этого футболисту арестовали все счета и закрыли выезд за пределы России.

Несмотря на большие долги, футболист ведет роскошный образ жизни. Несколько месяцев назад он приобрел иномарку стоимостью в 10 миллионов рублей, но позже машину арестовали.

Футболист показал безответственность не только в материальных аспектах. Поклонники неоднократно отмечали, что Дмитрий не стремится к общению с Ангелиной. Так, он обещал забрать к себе дочь в марте, о чем во всеуслышание заявил у себя в Инстаграме. Но так и не приехал за девочкой. Оксана рассказала подписчикам, что ей пришлось организовать наследнице досуг самостоятельно, так как футболист в очередной раз проигнорировал встречу.