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26июля
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сегодня, 20:27 0

Власти пострадавшего Селемджинского района объявили о сборе пожертвований

Власти пострадавшего Селемджинского района объявили о сборе пожертвований
Фото: instagram.com/adm_selemdzhinsky

Администрация Селемджинского района Амурской области уведомила в Инстаграме о том, что начался сбор пожертвований для населения, чье имущество пострадало в результате прохождения паводка. Открыт соответствующий счет.

«Администрация Селемджинского района обращается к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи и уведомляет об открытии счета для сбора средств добровольных пожертвований населению Селемджинского района, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной обилием осадков и аномальным подъемом уровня рек», – говорится в сообщении.

Реквизиты:

  1. получатель: УФК по Амурской области (администрация Селемджинского района, л/сч 04233013870);
  2. ИНН 2825000943; КПП 282501001;
  3. р/сч 40101810000000010003;
  4. банк: отделение Благовещенск города Благовещенск;
  5. БИК 041012001; ОКТМО 10645000;
  6. код дохода: 003 2 07 05030 05 0000 150.
  7. Назначение платежа: добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Селемджинском районе в 2019 году.

В Селемджинском районе находится село Норск, которое подверглось очень сильному затоплению. ИА «Амур.инфо» следит за ситуацией в населенном пункте.

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#наводнение #помощь #происшествия

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