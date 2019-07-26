Власти пострадавшего Селемджинского района объявили о сборе пожертвований

Фото: instagram.com/adm_selemdzhinsky

Администрация Селемджинского района Амурской области уведомила в Инстаграме о том, что начался сбор пожертвований для населения, чье имущество пострадало в результате прохождения паводка. Открыт соответствующий счет.

«Администрация Селемджинского района обращается к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи и уведомляет об открытии счета для сбора средств добровольных пожертвований населению Селемджинского района, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной обилием осадков и аномальным подъемом уровня рек», – говорится в сообщении.

Реквизиты:

получатель: УФК по Амурской области (администрация Селемджинского района, л/сч 04233013870); ИНН 2825000943; КПП 282501001; р/сч 40101810000000010003; банк: отделение Благовещенск города Благовещенск; БИК 041012001; ОКТМО 10645000; код дохода: 003 2 07 05030 05 0000 150. Назначение платежа: добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Селемджинском районе в 2019 году.

В Селемджинском районе находится село Норск, которое подверглось очень сильному затоплению. ИА «Амур.инфо» следит за ситуацией в населенном пункте.