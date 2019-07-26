В Норске 90 человек не соглашаются покидать утонувшее село (фото)

По данным на 26 июля, из Норска Селемджинского района вертолетом вывезли 17 человек, четверо из которых – дети. Но несколько десятков жителей отказываются от эвакуации. Среди оставшихся есть один ребенок.

Людей эвакуируют на вертолете. Недалеко от Норска нашли место для приземления – мост, куда жителей доставляют на лодках. В общей сложности, по последним данным амурского МЧС, в Норске остается 90 человек.

22 человека, в том числе один ребенок, разместились на чердаке школы – самого высокого здания населенного пункта. По некоторым данным, с ними есть и медработник. Там же находятся спасатели аэромобильной группировки главного управления МЧС под руководством первого заместителя начальника управления Игоря Смирнова, спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России.

Еще 68 человек остаются в затопленных домах – на чердаках и крышах.

В общей группе села в одном из мессенджеров некоторые оставшиеся пожаловались на нехватку хлеба и питьевой воды. Их подвоз сейчас организован, сообщили в амурском МЧС. На вопрос, почему не эвакуируются, люди отвечают: «Улететь недолго, а как назад вернуться, когда нет дороги и неизвестно когда будет».