В Белогорске организован сбор помощи в районы, пострадавшие от паводка

В Белогорске объявлен сбор помощи жителям Селемджинского и Мазановского районов, пострадавшим от паводка. Решение принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

Работать пункт сбора помощи по улице Гагарина, 19А (бывший СКО «Союз») будет 26 июля до 19:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 17:00.

Люди, эвакуированные из своих домов, нуждаются в предметах первой необходимости:

– спальные принадлежности (постельное белье, подушки, одеяла, матрацы); – полотенца; – средства личной гигиены (мыло, зубная паста, шампунь, стиральный порошок, туалетная бумага, гигиенические салфетки); – детская и взрослая одежда (майки, носки, колготки, кофты, куртки). На разный возраст, в хорошем состоянии, чистая; – школьные принадлежности (канцелярские товары, рюкзаки); – бытовая техника (чайники, утюги, плитки). В исправном состоянии; – продукты питания (соль, сахар, консервы, масло подсолнечное, вода бутилированная негазированная, печенье, конфеты).

Как рассказали в службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, первую помощь в виде одежды и товаров первой необходимости, комплектов белья, продуктов, бытовой техники стали приносить сразу после объявления о начале акции.

«Приносят помощь как простые жители города, так и предприниматели, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – В настоящее время, по сообщениям из Мазановского района, есть острая необходимость в 40 матрацах для расселения эвакуированных жителей. Если у предпринимателей, жителей города есть свободные матрацы, то их можно принести в пункт приема. Помощь оперативно будет доставлена в Мазановский район».