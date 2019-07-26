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26июля
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сегодня, 17:03 2

В Белогорске организован сбор помощи в районы, пострадавшие от паводка

В Белогорске объявлен сбор помощи жителям Селемджинского и Мазановского районов, пострадавшим от паводка. Решение принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

Работать пункт сбора помощи по улице Гагарина, 19А (бывший СКО «Союз») будет 26 июля до 19:00, в субботу и воскресенье с 8:00 до 17:00.

Люди, эвакуированные из своих домов, нуждаются в предметах первой необходимости:

  1. – спальные принадлежности (постельное белье, подушки, одеяла, матрацы);
  2. – полотенца;
  3. – средства личной гигиены (мыло, зубная паста, шампунь, стиральный порошок, туалетная бумага, гигиенические салфетки);
  4. – детская и взрослая одежда (майки, носки, колготки, кофты, куртки). На разный возраст, в хорошем состоянии, чистая;
  5. – школьные принадлежности (канцелярские товары, рюкзаки);
  6. – бытовая техника (чайники, утюги, плитки). В исправном состоянии;
  7. – продукты питания (соль, сахар, консервы, масло подсолнечное, вода бутилированная негазированная, печенье, конфеты).

Как рассказали в службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, первую помощь в виде одежды и товаров первой необходимости, комплектов белья, продуктов, бытовой техники стали приносить сразу после объявления о начале акции.

«Приносят помощь как простые жители города, так и предприниматели, – рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – В настоящее время, по сообщениям из Мазановского района, есть острая необходимость в 40 матрацах для расселения эвакуированных жителей. Если у предпринимателей, жителей города есть свободные матрацы, то их можно принести в пункт приема. Помощь оперативно будет доставлена в Мазановский район».

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#администрация Белогорска #Белогорск #помощь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    хорошее дело!!! по всем каналам призывают смс-ками собирать на лечение детей, тут тоже обычные люди раньше смекнули (или не обычные а указке) что пора помогать, но власти все еще ждут гребня или второй волны, летают по области, смотрят. Тут или власти тормозят или добровольцы вперед паровоза бегут???

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    42 минуты назад

    Не забудьте логотип единой россии наклеить.

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