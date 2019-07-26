Волочкова шокировала подписчиков новой фотографией
Знаменитая в России балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала шквал эмоций у своих поклонников и хейтеров. На этот раз звезда выставила фото в купальнике, который оказался ей мал.
Артистка отдыхала дома и рассказала подписчикам, что уже попарилась в бане и окунулась в купель.
«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» – отметила артистка в подписи под фото.
Балерина выставила фото, где она стояла с мокрыми волосами перед камерой в крошечном бикини, верхняя часть которого едва прикрывает грудь. Раздельный купальник малиново-салатового цвета подчеркивал ее похудевшую фигуру. Похожий пляжный костюм Волочкова надевала в начале года на Мальдивах, где отдыхала с возлюбленным.
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Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель.🌺 Прекрасный выходной!😊 (фотограф @ariadna_volochkova )😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #дом #выодной
Однако в последнее время звезда стала постоянно закрывать комментарии к своим фото. Теперь подписчики репостят фото и высказываются у себя на страницах или в фан-клубах певицы.
В одном из пабликов пользователи полностью раскритиковали внешний вид Волочковой: «Пропаганда проституции», «Вам не стыдно?», «В детском купальнике, на новый уже денег нет», «Тебе по почте прислать новый купальник твоего размера?»
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