Волочкова шокировала подписчиков новой фотографией

Знаменитая в России балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала шквал эмоций у своих поклонников и хейтеров. На этот раз звезда выставила фото в купальнике, который оказался ей мал.

Артистка отдыхала дома и рассказала подписчикам, что уже попарилась в бане и окунулась в купель.

«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» – отметила артистка в подписи под фото.

Балерина выставила фото, где она стояла с мокрыми волосами перед камерой в крошечном бикини, верхняя часть которого едва прикрывает грудь. Раздельный купальник малиново-салатового цвета подчеркивал ее похудевшую фигуру. Похожий пляжный костюм Волочкова надевала в начале года на Мальдивах, где отдыхала с возлюбленным.

Однако в последнее время звезда стала постоянно закрывать комментарии к своим фото. Теперь подписчики репостят фото и высказываются у себя на страницах или в фан-клубах певицы.

В одном из пабликов пользователи полностью раскритиковали внешний вид Волочковой: «Пропаганда проституции», «Вам не стыдно?», «В детском купальнике, на новый уже денег нет», «Тебе по почте прислать новый купальник твоего размера?»