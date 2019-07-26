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Первая волна паводка достигнет Благовещенска 27 июля

Первая волна паводка достигнет Благовещенска 27 июля

В Благовещенске на координационном совещании под руководством министра МЧС России Евгения Зиничева обсудили прохождение паводка. По информации ведомства, обстановка по всей длине Амура будет сложной до конца августа. В Благовещенск первая волна паводка придет 27 июля.

«Наиболее сложная обстановка – это Селемджинский и Мазановский районы. Будет паводок проходить в районе Норска в период 26, 27, 28 июля, далее спускаться будет на Усть-Ульму – 28, 29, 30 июля. Уровень воды будет превышать отметки "опасное явление" на полтора-два метра.

В районе Мазанова ожидаем гребень 28, 29 июля. Далее будет спускаться на Суражевку – 29-30 июля, на Малую Сазанку и на Белогорье – 30-31 июля. Уровень будет превышать критерий "опасное явление" – на метр–полтора. Это наиболее сложная обстановка по Амурской области. Далее будем отслеживать, как гребень паводка будет спускаться к Благовещенску. По Благовещенску будет обстановка, считаем, более благоприятная» – рассказали во время координационного совещания. До конца августа обстановка по всему Амуру и ее притоков будет сложной, сообщили представители МЧС.

До совещания министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Амурской области Василий Орлов на вертолете совершили облет затопленного села Норск в Селемджинском районе.

Посадку совершили в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска. Туда смещается гребень паводка. Из Богословки уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Евгений Зиничев и Василий Орлов встретились с населением, посетили пункт временного размещения. Работу администрации села оценили положительно.

«Главная наша задача – защита населения, – сказал Евгений Зиничев, подводя итоги поездки в Амурскую область. – Мы должны не допустить ни гибели людей, ни нанесения вреда их здоровью. Основное внимание необходимо уделить вопросам оповещения населения, используя все возможные ресурсы. Продолжить работу по мониторингу и детальному анализу складывающейся обстановки, оперативному доведению информации до органов власти с целью своевременного проведения превентивных мероприятий, взять на особый контроль состояние гидротехнических сооружений, обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавших, обеспечить доставку в отрезанные паводком населенные пункты питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости».

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#МЧС #наводнение #областная власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а вторую волну запустит ЗГЭС???

  • Myxira

    Myxira
    45 минут назад

    а по Владимировке как?...

  • Paster

    Paster
    25 минут назад

    Соль и спички все закупили?

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