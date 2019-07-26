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сегодня, 16:38 0

Наводнение не связано с Зейской ГЭС, заявил директор станции (видео)

Наводнение не связано с Зейской ГЭС, заявил директор станции (видео)
Фото: Амур.инфо

Директор Зейской ГЭС рассказал журналистам, что свободной емкости водохранилища хватит для пропуска паводка. По информации руководства станции, пик паводка прошел, гидроузел работает в штатном проектном режиме, а уровень воды верхнего бьефа ниже на 4 метра по сравнению с 2013 годом.

«В Амурской области такая обстановка, что после 2013 года все с интересом смотрят на Зейскую ГЭС. Я могу сказать, что Зейская ГЭС работает в штатном проектном режиме. И в настоящее время, кроме выработки электроэнергии, сводится еще к удержанию водохранилища к удержанию дождевого паводка», – пояснил Вячеслав Шепелев, директор филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС».

Директор гидроэлектростанции не согласился с теми обвинениями амурчан в том, что наводнение произошло из-за Зейской ГЭС. По его словам, плотина, наоборот, сдерживает воду. К началу весны водохранилище было готово к пропуску дождевого паводка. Сейчас воду пропускают только через гидроагрегаты – около 700 кубических метров в секунду. Работают 4 гидроагрегата. Уровень воды находится на отметке 312,49 метра. Водосливы открывают, когда этот показатель достигает 317,5 метра.

«У нас в запасе колоссальный объем – более 12 кубокилометров воды. Ему неоткуда появиться. Зейская ГЭС как раз выполняет свою функцию, которая была при строительстве задумана и реализована. Мы держим летний дождевой паводок», – рассказал Вячеслав Шепелев.

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#наводнение #происшествия

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