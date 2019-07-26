В Приамурье из-за паводка люди частично лишились электричества и связи

По состоянию на 26 июля, оперативными службами филиала ДРСК «Амурские электрические сети» зафиксировано подтопление 14 воздушных линий 0,4-10 киловольт. Энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности. Частично повреждена водой и инфраструктура «Ростелекома».

Сложная гидрологическая обстановка сложилась вблизи энергообъектов в Селемджинском, Серышевском районах. Подтоплены объекты в Тамбовке, Раздольном, Свободном (район Суражевки).

По информации ГУ МЧС по Амурской области, сложившуюся на территории Приамурья обстановку осложняет прохождение паводков категории опасного явления на реках Селемджа и Зея. Паводок будет проходить в период с 25 по 30 июля. Волна достигнет Благовещенска 29-30 июля и сместится в средний Амур.

Самая сложная ситуация уже сейчас складывается в Норске Селемджинского района. Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают 5 муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы.

В Амурском филиале ДРСК усилен контроль за опорами ЛЭП в местах переходов через реки и в поймах рек. Для предупреждения последствий возможного паводка энергетики ведут ежедневный осмотр опор линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 или в диспетчерские пункты районов электрических сетей по месту жительства.

Филиал «Амурские электрические сети» просит жителей области быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности; не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП; воздержаться от купания и рыбалки вблизи перехода линий электропередачи через реки, так как из-за подъема уровня воды габариты высоты провода могут измениться.

В результате паводка в Амурской области также оказалась частично повреждена инфраструктура «Ростелекома» в Зейском и Селемджинском районах, сообщили Амур.инфо в компании. В селе Овсянка подъем воды оставил без телефонной связи 52 абонента, также перестал функционировать таксофон универсальных услуг. Временно без услуг связи остался поселок Норск.

«Чтобы обеспечить бесперебойной связью сотрудников МЧС, жителей и местные органы власти, специалисты "Ростелекома" развернут в пострадавших районах спутниковую связь. Доступом в интернет и телефонной связью обеспечены все пункты временного размещения: школы, больницы и другие социальные учреждения. В случае необходимости "Ростелеком" также развернет в пунктах временного размещения сеть Wi-Fi», – сообщил технический директор компании Дмитрий Ворон.