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26июля
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сегодня, 16:05 0

В Приамурье закроют детские палаточные лагеря до тех пор, пока вода не уйдет

В Приамурье закроют детские палаточные лагеря до тех пор, пока вода не уйдет
Фото: pixabay.com

В правительстве области рассмотрели вопрос об обеспечении безопасности пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, в том числе в палаточных лагерях. По словам губернатора, безопасности детей – в приоритете.

Как рассказала замминистра образования и науки региона Лариса Закирова, сегодня осуществляют деятельность 33 организации отдыха и оздоровления детей. Это 17 загородных лагерей с охватом более 3 тысяч детей, 13 лагерей дневного пребывания с охватом более 700 детей, а также три стационарных палаточных лагеря – около 230 детей.

«На основании протокола заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 июля и соответствующего приказа и приказа министерства образования и науки региона главам городских округов и муниципальных районов Амурской области и организаторам отдыха детей и их оздоровления рекомендовано с 19.07.2019 отменить действие передвижных палаточных (туристических) лагерей и проведение одно- и многодневных походов на территории Амурской области до нормализации метеорологической ситуации», – отметила Лариса Закирова.

На территории области ведется мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей.

«Работе оздоровительных лагерей, вопросам безопасности детей в период прохождения по территории области паводка необходимо уделить самое пристальное внимание, держать ситуацию на особом контроле. Обеспечение безопасности детей – это наш приоритет», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #дети #отдых

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