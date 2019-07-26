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Жители Владимировки Амурской области: мы не знаем, чего ждать (видео)

Жители Владимировки Амурской области: мы не знаем, чего ждать (видео)
Фото: Амур.инфо

Во Владимировке Благовещенского района Амурской области, которая серьезно пострадала во время наводнения в 2013 году, не ждут большую воду. По словам местных жителей, на данный момент уровень Зеи ниже прошлого года. Сельчане надеются, что в этот раз вода не войдет дома.

«Наводнение раз в 25 лет приходит. Вот в 2013-м было, 2038-й подождем», – рассказал житель села.

«Мы не знаем, чего ждать. Ждем, но пока не знаем, чего. Мы переехали сюда в 2014 году после наводнения. Землю любим», – поделилась сельчанка.

«Готовимся, конечно, собираем сумки, документы. У нас, правда, дом не затопило в 2013 году. Тогда вода очень быстро пришла, никто не ожидал. Сейчас оповещают, говорят» – комментирует жительница Владимировки.

По информации, озвученной на комиссии по чрезвычайным ситуациям, Владимировка попадает в зону затопления, но под воду могут уйти земли сельхозназначения.

Как сообщало Амур.инфо, 26 июля в селе Владимировка Благовещенского района начались берегоукрепительные работы. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приамурье из Хабаровска, набивают мешки песком и укладывают их вдоль береговой линии реки Зеи, сообщает амурское управление МЧС.

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#наводнение #происшествия

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