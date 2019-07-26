На Зейской ГЭС наблюдается спад притока воды

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На Зейской гидроэлектростанции в настоящее время наблюдается спад притока воды. ГЭС продолжает сдерживать дождевой паводок.

По данным Зейской гидрометобсерватории, среднее значение притока за последние сутки составило 7 500 кубометров в секунду.

Сработка Зейского водохранилища осуществляется в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов в лице Амурского бассейнового водного управления, суммарным средним расходом 700±50 кубометров в секунду.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на пресс-службу Зейской ГЭС, гидроэлектростанция работает в штатном режиме.

По состоянию на 26 июля: уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохранилища – 312,49 метра; уровень нижнего бьефа – 221,68 метра; общий среднесуточный расход – 693 кубометра в секунду (сбросы не осуществляются).

Выполняется комплекс мероприятий по контролю уровней притока, обеспечению нормального функционирования гидротехнического сооружения. В постоянном режиме ведется информационный обмен и взаимодействие органов власти, МЧС, Амурского бассейнового водного управления, Амурского гидрометцентра, управления эксплуатации Зейского водохранилища.