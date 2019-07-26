В Амурской области эвакуируют 3 тысячи человек

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В Благовещенске прошло координационное совещание под руководством министра МЧС Евгения Зиничева. Оно было посвящено ликвидации последствий подтопления в режиме ЧС. Доклад делал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что в регионе предстоит эвакуировать 3 тысячи жителей.

«Наша основная задача – это обеспечить безопасность людей. Считаю, что с этой задачей мы справляемся. Тех, кого не успели вывезти машинами, сейчас приходится вывозить вертолетами. Поэтому основные усилия сейчас сосредоточены на превентивной, заблаговременной эвакуации. На данный момент паводок проходит по Мазановскому району. 11 населенных пунктов. Общее количество людей, которые должны быть эвакуированы, – 3 тысячи человек.

Сталкиваемся с тем, что не все готовы эвакуироваться. В этой связи вчера на комиссии по ЧС приняли решение о развертывании Росгвардии на территории Мазановского района для того, чтобы обеспечить правопорядок в эвакуированных населенных пунктах и обеспечить сохранность имущества», – сообщил Василий Орлов на заседании.

В настоящее время в пунктах временного размещения находится свыше 200 пострадавших граждан. Из зоны затопления эвакуировано около 350 человек.

Глава Приамурья отметил, что технических средств для ликвидации последствий паводка в области достаточно. По информации МЧС, в ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС, пожарно-спасательные формирования области, всего – 676 человек, 148 единиц техники и 19 плавсредств. Используется 6 вертолетов.

Говорить о сумме ущерба, по словам Василия Орлова, пока рано. Предстоит подсчитать убытки, которые нанесла стихия хозяйствам, сельскому хозяйству и частным домовладениям.