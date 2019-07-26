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Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка на глазах у детей

Шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка на глазах у детей
Фото: Gerhard Gellinger с сайта Pixabay

В одном из французских зоопарков шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка на глазах у посетителей. Мужчина лишился четырех пальцев и части руки.

Директор зоопарка рассказал, что шимпанзе Бамбу содержится в зоопарке с рождения. 23-летний примат всегда был дружелюбным, любил всех сотрудников и не проявлял признаков агрессии. Пострадавший сотрудник хорошо его знал, он постоянно подкармливал животное. О причинах такого агрессивного поведения Бамбу ничего неизвестно.

30-летний смотритель потерял четыре пальца и часть руки. С места работы его госпитализировали на вертолете в больницу Лиона.

Свидетелями произошедшего стали около десяти человек, которые находились в зоопарке, среди них шесть детей. Им потребовалась помощь медиков и психологов, сообщает «Лента.ру».

В 2018 году на острове Шри-Ланка обезьяна скинула на пожилую женщину кокос. Женщина скончалась на месте.

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#животные #происшествия

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