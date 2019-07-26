Суд принял решение, из-за которого думу Тынды могут распустить

Тындинский районный суд удовлетворил требования прокурора Тынды об установлении факта неисполнения в течение трех месяцев местной городской думой решения Амурского областного суда. Если решение районного суда вступит в силу, прокурор сможет ходатайствовать о роспуске представительного органа местного самоуправления Тынды.

Все началось с того, что Тындинская городская прокуратура провела проверку соответствия устава Тынды действующему федеральному законодательству и выяснилось, что частично устав города не соответствовал 131 ФЗ «Об Общих принципах организации местного самоуправления» в части полномочий органов местного самоуправления.

По результатам этой проверки первый заместитель прокурора Приамурья направил в областной суд административное исковое заявление о признании устава Тынды незаконным, в той части, которая не соответствовала федеральному закону. Дума это решение обжаловала, но судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ не удовлетворила апелляционную жалобу Тындинской городской думы, а решение областного суда Амурской области в целом оставила без изменений, с небольшим уточнением – оно было изменено в части уточнения несоответствия федеральному законодательству.

Однако и после этого в городской устав северной столицы Приамурья так и не были внесены необходимые по закону изменения, информирует прокуратура Амурской области.

В соответствии с федеральным законодательством неисполнение судебных решений может повлечь роспуск Думы. Тындинский городской прокурор обратился в суд с другим административным исковым заявлением – об установлении факта неисполнения Тындинской городской думой в течение трех месяцев вступившего в законную силу решения Амурского областного суда. И 23 июля Тындинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Если это решение вступит в силу прокурор будет ходатайствовать о роспуске думы.

На то, чтобы обжаловать это решение, у представительного органа есть 30 суток с момента вынесения решения. Председатель Тындинской городской думы Игорь Магарламов в телефонном разговоре сообщил, что решение суда еще не видел, поэтому решение о том, обжаловать его или нет, будет приниматься только после того, как официальная бумага будет получена и изучена.

О том, почему дума не принимает необходимые изменения в устав, Игорь Магарламов предположил, что у происходящего есть политическая подоплека.

«Я не могу этого объяснить. Представители фракции "Единая Россия" и ЛДПР блокируют принятие изменений в устав. Добиваются роспуска думы», – прокомментировал он.

Есть мнение, что не все довольны тем, как распределились мандаты в думе на последних сентябрьских выборах. Тогда большинство мест – 12 – получили представители КПРФ. «Единой России» досталось 5 мандатов, а либерал-демократам – три. Поэтому, как считается, думу и хотят распустить, чтобы провести перевыборы и изменить нынешний политический расклад сил.

В настоящее время коммунистов в думе Тынды осталось 11: на последней июньской сессии была принята отставка одного из депутатов фракции КПРФ в связи с семейными обстоятельствами. Ушедший депутат избиралась по мажоритарной системе, а не по спискам, поэтому ее место теперь будет пустовать до следующих выборов.