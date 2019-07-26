Осадки ослабеют: прогноз погоды в Амурской области на 27 июля

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27 июля в Амурской области ночью облачно с прояснениями, днем – переменная облачность, местами дожди, слабые дожди. Ночью и в утренние часы туман.

Ветер ночью будет слабым, переменных направлений. Днем по северу – южный, юго-западный, по южным районам – западный, юго-западный. Его скорость – 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 10...15, днем – 19...24, местами по северу – около 15 градусов.

В Благовещенске будет переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер с юго-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13...15, днем – 24...26, сообщает Амурский гидрометцентр.