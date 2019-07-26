В Приамурье эвакуируют скот, актируют пострадавшие сельхозугодья

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Интенсивные осадки в Амурской области пришлись на ряд основных сельскохозяйственных районов. Особенно обильными дожди были в Тамбовском и Михайловском районах. В регионе актируют пострадавшие сельхозугодья и эвакуируют скот с подтопленных территорий.

«В качестве примера можно привести село Раздольное, где выпавшие осадки превысили норму в 4,5 раза. Но об окончательной гибели посевов говорить преждевременно, проходит обследование, актирование. Выводы будут сделаны позже», – говорит первый замминистра сельского хозяйства Амурской области Сергей Адаменко.

В зону активных осадков по Тамбовскому району попали 10,5 тысячи гектаров, по Михайловскому району – 11,5 тысячи гектаров. Также зарегистрировано небольшое подтопление сельхозугодий по Зейскому району. Из ряда других районов поступают обращения от граждан, у которых были подтоплены частные подворья, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Подведомственные учреждения управления ветеринарии Приамурья отработали со всеми муниципалитетами, которые были подтоплены и у которых есть вероятность такой угрозы. Муниципалитеты определили пути эвакуации домашнего скота и участки, где он будет содержаться. Для утилизации в случае падежа животных отведены специальные места.

На данный момент наблюдается критическая ситуация с паводком в Норске Селемджинского района. Как сообщалось ранее, там имеется 8 голов крупнорогатого скота, 14 голов свиней, 8 голов мелкого рогатого скота, 9 лошадей, 165 голов птицы. Часть животных была эвакуирована в район школы, остальных жители разместили на чердаках.

В Быссе имеется 18 голов крупнорогатого скота, 13 голов мелкого рогатого скота, 9 лошадей, 60 голов птицы. Место для эвакуации – на сопке в районе села.

В Козловке Мазановского района – 5 голов крупнорогатого скота, 2 головы мелкого рогатого скота, 15 голов птицы. Отведено место эвакуации на сопке.

В Богословке – 15 голов крупнорогатого скота, 11 лошадей, 65 голов птицы. Также выделено место для их эвакуации.

Все животные зарегистрированы и держатся на учете. В Мазановском и Селемджинском районах создан отряд, который по мере необходимости проведет дезинфекцию.