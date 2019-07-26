Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:51 1

ТЭЦ отключит горячую воду в очередном районе Благовещенска

ТЭЦ отключит горячую воду в очередном районе Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к холодам. Следующий ремонт в соответствии с графиком запланирован на участке тепломагистрали Центрального района. В некоторых районах города в связи с этим не будет горячей воды.

С 8:00 29 июля горячее водоснабжение приостановят на улице Нагорной, переулке Угловом, в районе детской больницы и городской больницы № 1, в центральной части города – от Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького. Горячее водоснабжение возобновится в 20:00 11 августа.

За время проведения ремонтных работ специалисты цеха тепловых сетей БТЭЦ проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов, часть запорной арматуры заменят, произведут ремонт тепловых камер, проведут техническое диагностирование трубопроводов для детального определения состояния металла.

Тем временем в Благовещенске завершился ремонт тепломагистрали № 4 СХПК «Тепличный». Специалисты цеха тепловых сетей ТЭЦ уже начали подключение потребителей района Плодопитомника, СХПК «Тепличный», района гормолкомбината и воинской части 2068. Скоро появится горячая вода в жилых домах между Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», в микрорайоны Солнечный, АНК, Подсолнухи. Подача горячей воды начнется здесь в 20:00 26 июля, сообщает пресс-служба БТЭЦ.

Просмотров всего: 303

#ЖКХ

распечатать


Общество

В домах Тынды заработали новые лифты
Власть 7

Сотрудник АКС стал заместителем главы Свободного
Происшествия 1

В Благовещенске подтопило молоканское кладбище (видео)
Общество

В Белогорске опасаются за судьбу 50 человек, живущих в общежитии завода-банкрота

23 июля, 16:00
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Настенька Морозко

    Настенька Морозко
    28 минут назад

    на три недели отключали в этом районе в начале лета и сейчас опять?, как же достали

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь