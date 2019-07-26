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26июля
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сегодня, 14:49 0

В Амурской области эвакуируют еще одно село из-за прибывающей воды

В Амурской области эвакуируют еще одно село из-за прибывающей воды
Фото: amurobl.ru

В селе Угловое Мазановского района Амурской области объявлена эвакуация жителей. В первую очередь вывозят детей, инвалидов и пожилых людей. Спасателям дано указание установить водоналивные дамбы, которые завезли в село заранее.

Группировка МЧС совместно с главой проводили подомовой обход с предупреждением о неблагоприятных условиях и о необходимости эвакуироваться.

Для жителей села в Новокиевском Увале развернут ПВР на базе школы. Людей обеспечили всем необходимым и трехразовым питанием.

Мужское население села активно подключилось к строительству дамбы из мешков, чтобы задержать быстро прибывающую воду, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

С 8 часов вечера 25 июля до 4 утра 26 июля вода поднялась на 40 сантиметров. В настоящий момент в самом низком участке Углового продолжается установка водоналивной дамбы. Здесь вода уже вышла на дорогу, а кое-где и подошла к заборам.

В 5 часов утра ситуацию проинспектировал зампред правительства Приамурья Александр Нестеренко.

Отмечается, что паники среди населения нет.

Ранее Амур.инфо сообщало об эвакуации двух населенных пунктов Мазановского района – Новороссийки и Богословки.

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#наводнение #происшествия

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