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26июля
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В домах Тынды заработали новые лифты

В домах Тынды заработали новые лифты
Фото: пресс-служба администрации Тынды

26 июля в столице БАМа ввели в эксплуатацию 21 из 28 замененных лифтов. Замена произведена в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«В масштабах Тынды это очень значимое событие, такой крутой лифт!» – поделилась эмоциями жительница одного из домов, где была произведена замена.

Лифтовые кабины, запущенные в работу, прошли экспертизу в Амурском техническом центре.

В домах по улице Октябрьской, 14, и улице Спортивной, 12, работы по установке оборудования были пока приостановлены из-за отсутствия обрамлений этажных дверных проемов.

В Тынде замена лифтов производилась в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

Генеральными подрядчиками являлись ООО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод».

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#ЖКХ #Тында

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