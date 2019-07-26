В кафе у посетителя ожил кусок курицы (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Мужчина Ри Филлипс проводил в кафе встречу с партнерами, когда его блюдо ожило. Кусок курицы убежал с тарелки, напугав посетителей заведения.

Мужчина записал это на видео и выложил его в социальных сетях.

Это шокирующее видео стало вирусным. Спустя две недели оно набрало уже три миллиона просмотров и множество испуганных и не очень комментариев. Так, один пользователь, впечатлённый видом ожившей курицы, написал: «Если моя еда уходит, то я тоже – встаю и ухожу», другой мужчина сказал, что в этом нет ничего удивительного: «Это не подделка. Это происходит с морепродуктами или лягушачьими лапками, когда их солишь или поливаешь соевым соусом. Это просто активирует мышцы». Многие усомнились в реальности видео: «Наверное, ее тянут за веревочку», «Что за бред, такого быть не может», «Постановка, очевидно».

Однако вскоре выяснилась вся правда. Пугающие движения куска мяса были вызваны ещё не умершими нервными окончаниями, так как курица была убита не так давно, сообщает Life.