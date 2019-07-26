Опасное растение обнаружили в Благовещенске

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В районе торгового порта Благовещенска обнаружили опасное растение – повилику японскую. Оно паразитирует на кустарниках, многолетних травах и плодовых деревьях. По словам специалистов управления Россельхознадзора по Амурской области, повилика угнетает растение, не дает ему расти. Деревья и кустарники засыхают и погибают.

Рядом с обнаруженным очагом находится жилой дом, есть огороды, кустарники, трава. «На данной территории был обнаружен злостный карантинный сорняк повилика японская еще в 1912 году. Это растение относится к очень опасным сорным растениям. Это однолетние травянистое растение, стебли повилики очень мощные и толстые. Это растение не имеет корней. Как только оно пошло, оно цепляется к другому растению и высасывает все полезные вещества», – рассказала Людмила Завьялова, государственный инспектор отдела надзора в области карантинных растений на государственной границе и транспорте управления Россельхознадзора по Амурской области.

Специалисты надзорного ведомства уничтожили сорняки. Площадь зараженного в Благовещенске участка составляла 200 квадратных метров. Для человека этот сорняк не представляет опасности.