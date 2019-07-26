Штормовое предупреждение в связи с ливнями объявлено в Приамурье

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В Приамурье в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

«29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы», – сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

Специалист уточнила, что сильные дожди начнутся в ночь на 29 июля в южных районах Приамурья, днем осадки распространятся на северо-западную, северо-восточную части региона.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области обращается к жителям Приамурья:

«Уважаемые амурчане! При ливневом дожде постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии, используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций».

Ведомство отмечает, что гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным атмосферным явлениям. Предотвратить ее развитие невозможно. Для уменьшения случаев поражения человека молнией необходимо знать и соблюдать основные правила и требования безопасности, в зависимости от конкретных условий.

Находясь в квартире, доме или здании при грозовых дождях и ливнях отключите в доме все имеющиеся бытовые электроприборы. Не стойте у открытых окон и дверей, а также не касайтесь водопроводных кранов. Окна в помещения должны быть закрыты, чтобы исключить попадания в них шаровой молнии.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на безопасное расстояние (30-40 метров). Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией.

В городе постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями.

В машине: прекратите движение, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте авто во время ненастья. Не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

В лесу: постарайтесь встретить грозу на поляне, не ищите защиты под кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не присоединяйтесь к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. Не располагайтесь у костра: столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезайте на высокие деревья.

У воды: во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте в лодке, не ловите рыбу.

Сотовый телефон при нахождении на улице во время грозы лучше отключить.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.