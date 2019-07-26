Подростки из Юхтинской спецшколы объяснили причину побега

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Исполняющий обязанности министра образования и науки Амурской области Олег Якутов встретился с воспитанниками Юхтинской спецшколы. Ребята рассказали, почему решили убежать и что нужно сделать, чтобы в дальнейшем исключить подобное.

Причин, по которым молодые люди покинули пределы учреждения, три: одни соскучились по дому и спланировали побег заранее, другие подростки побежали за компанию, остальные признались, что не поддались на провокацию, а просто хотели остановить друзей от необдуманного решения.

В разговоре с и.о. министра школьники согласились, что совершили ошибку. Вместе с тем ребята добавили, что хотели бы чаще выходить за пределы учреждения, а также пожелали, чтобы в школе проводилось больше подвижных мероприятий. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, работа в этом направлении уже ведется.

Чтобы разнообразить досуг воспитанников, школа закупила электронный тир, испытать который ребята смогут уже в сентябре. Кроме того, осенью на территории организации будут установлены современные спортивные тренажеры, а также оборудована площадка для воркаута.

Помимо этого, в учреждении действуют военно-патриотический клуб, учебно-производственная бригада, театральная студия, работают спортивные секции и творческие кружки. Организованные выходы за пределы территории также предусмотрены (экскурсии, походы, выездные соревнования).

«Очень любят наши дети петь, поэтому последние два года каждое наше общешкольное мероприятие заканчивается песнями под караоке, – рассказала директор спецшколы Ирина Романова. – Также в учреждении созданы условия для просмотра фильмов, как молодежных, которые сейчас популярны, так и познавательных, рассказывающих, например, о вреде курения, патриотических».

В настоящее время в школе насчитывается 58 воспитанников. Контроль над ними осуществляется в круглосуточном режиме. Ежедневно за детьми присматривают дежурные по режиму, также с ребятами работают педагоги (воспитатели, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, социальный педагог и другие). Кроме того, на территории учреждения ведется видеонаблюдение 37 камерами.

«Потребность в камерах еще есть. На покупку дополнительного оборудования нами уже подготовлены сметы, – сообщила Ирина Романова. – В перспективе планируем заменить ограждение».

Как сообщало Амур.инфо, 23 июля из спецшколы самовольно ушли 12 воспитанников. На их поиски вышли работники учреждения, сотрудники полиции, а также 150 добровольцев. Все несовершеннолетние были найдены в день исчезновения. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожало. Подростков незамедлительно вернули в спецшколу.