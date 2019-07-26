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сегодня, 13:18 4

Подростки из Юхтинской спецшколы объяснили причину побега

Подростки из Юхтинской спецшколы объяснили причину побега
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Исполняющий обязанности министра образования и науки Амурской области Олег Якутов встретился с воспитанниками Юхтинской спецшколы. Ребята рассказали, почему решили убежать и что нужно сделать, чтобы в дальнейшем исключить подобное.

Причин, по которым молодые люди покинули пределы учреждения, три: одни соскучились по дому и спланировали побег заранее, другие подростки побежали за компанию, остальные признались, что не поддались на провокацию, а просто хотели остановить друзей от необдуманного решения.

В разговоре с и.о. министра школьники согласились, что совершили ошибку. Вместе с тем ребята добавили, что хотели бы чаще выходить за пределы учреждения, а также пожелали, чтобы в школе проводилось больше подвижных мероприятий. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, работа в этом направлении уже ведется.

Чтобы разнообразить досуг воспитанников, школа закупила электронный тир, испытать который ребята смогут уже в сентябре. Кроме того, осенью на территории организации будут установлены современные спортивные тренажеры, а также оборудована площадка для воркаута.

Помимо этого, в учреждении действуют военно-патриотический клуб, учебно-производственная бригада, театральная студия, работают спортивные секции и творческие кружки. Организованные выходы за пределы территории также предусмотрены (экскурсии, походы, выездные соревнования).

«Очень любят наши дети петь, поэтому последние два года каждое наше общешкольное мероприятие заканчивается песнями под караоке, – рассказала директор спецшколы Ирина Романова. – Также в учреждении созданы условия для просмотра фильмов, как молодежных, которые сейчас популярны, так и познавательных, рассказывающих, например, о вреде курения, патриотических».

В настоящее время в школе насчитывается 58 воспитанников. Контроль над ними осуществляется в круглосуточном режиме. Ежедневно за детьми присматривают дежурные по режиму, также с ребятами работают педагоги (воспитатели, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, социальный педагог и другие). Кроме того, на территории учреждения ведется видеонаблюдение 37 камерами.

«Потребность в камерах еще есть. На покупку дополнительного оборудования нами уже подготовлены сметы, – сообщила Ирина Романова. – В перспективе планируем заменить ограждение».

Как сообщало Амур.инфо, 23 июля из спецшколы самовольно ушли 12 воспитанников. На их поиски вышли работники учреждения, сотрудники полиции, а также 150 добровольцев. Все несовершеннолетние были найдены в день исчезновения. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожало. Подростков незамедлительно вернули в спецшколу.

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Из этой статьи понял, что всё хорошо, всё проводится, всё закупается, но они (подростки) всё же бегут! Вывод простой, птичкам в клетке плохо, они там или проживут мало или улетят оттуда, если смогут. Всё это мнимая забота, оттого и такой результат. Бегство.

  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Я довольно хорошо знаю категорию постояльцев Юхты. Там детки современным языком "конченные". Не надо их идеализировать, если бы они были взрослыми вы бы их назвали "подонки".

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Побежали остановить товарищей)))

  • Vita12

    Vita12
    1 час назад

    Чем хуже условия в таких заведениях - тем лучше! Условия должны быть такими, чтобы один раз туда попав - обратно не хотелось. А давайте ка теперь из-за того, что от туда бегут будем не наказывать, а поощрять, улучшать им уровень жизни там за деньги граждан?! Не просто так детки попали в эту спецшколу...

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