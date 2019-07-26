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В благовещенском детсаду после переписки в родительском чате уволилась воспитатель

В благовещенском детсаду после переписки в родительском чате уволилась воспитатель
Фото: pixabay.com

Обновлено: 14:13

В одной из групп детского сада № 60 Благовещенска уволилась воспитатель. Поводом послужила переписка в чате садовской группы. Все началось с сообщений самого воспитателя.

Инцидент произошел в середине июля. Вечером педагог прислала в общую группу WhatsApp, в которую входят она и родители дошколят старшей группы, несколько сообщений следующего содержания (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.): «Уважаемые родители..я написала характеристики на 2 детей… Ладно… на кого». Когда родители попытались выяснить, о каких характеристиках речь, воспитатель сначала написала: «Спасибо», а потом добавила: «Все, как обычно (…) давайте, товарищи родители…».

Несмотря на вопросы и недоумение родителей, из дальнейших сообщений воспитателя, а их было немало, ситуация не только не прояснялась, а вызывала все больше вопросов.

«Подобное бывало уже: напишет что-то не в тему, и все. А тут не прекращалось – писала полночи и все утро. Она написала реплику, стали спрашивать, что это, к чему. Какие-то характеристики делала на детей», – рассказала мама Елена, чей сын посещал группу этого воспитателя.

По словам родителей, педагог пришла в их группу меньше полугода назад, и нареканий к ней не было, дети не жаловались. Как раз за день до скандальной переписки воспитатель ушла в отпуск.

Бессвязные сообщения воспитателя очень возмутили родителей. «Неужели эти люди учат чему-то моего ребенка!», «Я вообще в шоке», – написали две мамы. Тогда педагог стала обращаться к собеседникам на «ты», советовала сходить к заведующей и проверить голову.

Они предположили, что в группу она пишет, будучи в нетрезвом состоянии, и озвучили это воспитателю, пытались ее пристыдить. В ответ воспитатель начала писать, что ее супруг перенес операцию и что ее маму также госпитализировали. Затем прислала такое сообщение: «Да, я напилась и включила Реву с песней Алкоголичка».

Переписка продолжалась до позднего вечера, и воспитатель снова возобновила ее около 6 часов утра: «Уволить меня. Да. зачем я институт заканчивала 15 лет назад, чтобы ваших умных детей увидеть. Я каждого ребенка вижу, хоть вы и пытаетесь скрыть. А мне еще иной раз на вас характеристику писать. Все, пишите в прокуратуру. Я еще и не могу за детьми смотреть. Извините меня родители, ваши дети толкаются, плюются». Так продолжалось примерно до половины 9 утра, пока администратор группы не удалил из нее педагога.

В телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо одна из мам призналась, что воспитатель уже однажды звонила ей, предположительно, в нетрезвом состоянии и требовала к телефону ее дочь, которая ходит в эту группу. Но тогда мама просто повесила трубку.

Случай с перепиской пускать на самотек не стали и на следующее утро показали заведующей детского сада, которая, по словам женщины, заверила, что в группу воспитатель не вернется.

Воспитатель в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо сказала, что ее высказывания действительно были некорректными и что она сожалеет о случившемся. Произошедшее педагог списала на свое эмоциональное состояние, но категорически опровергла, что была в нетрезвом состоянии, когда писала сообщения. Она также добавила, что изначально не хотела, чтобы ее включали в этот родительский чат.

«Была проведена внутренняя служебная проверка. С воспитателем побеседовала заведующая, та сослалась на свое эмоциональное состояние, связанное с семейной ситуацией, и призналась, что была не совсем корректна. Воспитатель извинилась перед родителями и приняла решение, что больше не будет работать в саду. Она написала заявление об увольнении», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Факт того, что педагог была нетрезвой, в мэрии не подтвердили. Там подчеркнули, что коллеги отзываются об уволенном воспитателе хорошо и никаких претензий к ней не было.

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#дети #образование #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это новость??? какие еще скандалы в ватсапных группах обсудим????

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    Совестливая воспитатель

  • Кристи 555

    Кристи 555
    1 час назад

    Больше чем уверена, что это наш бывший воспитатель, в январе (как раз полгода назад) устроила такую же переписку в чате, с такими же несвязанными фразами - после чего уволилась (или уволили ее) сразу

  • Хлебушек

    Хлебушек
    1 час назад

    Бессвязные сообщения воспитателя очень возмутили родителей. «Неужели эти люди учат чему-то моего ребенка!», «Я вообще в шоке», – написали две мамы. Тогда педагог стала обращаться к собеседникам на «ты», советовала сходить к заведующей и проверить голову.

    Неужели эти люди учат чему-то моего ребенка! -учить и воспитывать вашего ребенка должны не в меньшей мере и родители. Детсад социализирует ребенка, вводит его в мир других людей.

    И тупорылых родителей, у которых деточка "святая", а педагоги никчемные у нас хватает. "В шоке она", маму твою. Иди воспитывай свое чадо, дура

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    "Звезда в шоке"

  • Ташка

    Ташка
    1 час назад

    Повод для увольнения переписка в чате? Совсем кукарекнулись уже? Претензии к работе воспитателя есть? Или учеба исключительно через вацап идет? Яжемамки скучающие с утра до вечера в группах достают не хуже гангрены)) Их-то точно уже отстреливать пора.

  • виталя1979

    виталя1979
    20 минут назад

    тоже после пьянки боюсь открывать ватсап

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