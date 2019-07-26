В Норске Амурской области люди на лодках спасают скотину (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 14:03



В редакции Амур.инфо появились кадры спасения животных из села Норск Селемджинского района. Коровы, свиньи, собаки сельчан остались в затопленных подворьях. Люди пытаются вытащить скотину из сараев и перевезти ее на более высокие места.

К своим животным сельчане подплывают на лодках. Жители сообщают, что спасти удается далеко не всех.

На одном из видео жителя Норска, научного сотрудника Норского заповедника, который находится в затопленном доме, спрашивают, почему он отказывается от эвакуации. «Потому что у меня друзья здесь – животные», – объясняет амурчанин.

«Утонуло все, осталось только то, что в лодку скинули. Ни животных, ничего не удалось спасти. Воды такой не было никогда в жизни», – рассказал другой житель Норска, стоя по грудь в воде в затопленном дворе.

По информации правительства Амурской области, в Норске Селемджинского района имеется 8 голов крупнорогатого скота, 14 голов свиней, 8 голов мелкого рогатого скота, 9 лошадей, 165 голов птицы. Часть животных была эвакуирована в район школы, остальных жители разместили на чердаках.

Как сообщало Амур.инфо, в Норске осталось свыше 100 человек. От большой воды они спасаются на крышах домов и на чердаках. Спасатели готовят площадку для приземления вертолета. Жителей, согласившихся на эвакуацию, планируется вывезти из затопленного села.

«С рассветом спасатели на плавсредствах проводят объезд населенного пункта и беседуют с жителями о необходимости эвакуации. Жителей, принявших положительное решение, доставляют в пункт эвакуации. Одновременно готовится площадка для приземления вертолета для эвакуации жителей в пункты временного размещения поселка Февральск», – сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.