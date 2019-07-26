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26июля
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сегодня, 13:04 4

Из-за паводка в Приамурье отменили празднование Дня ВМФ

Из-за паводка в Приамурье отменили празднование Дня ВМФ
Фото: Амур.инфо

В связи с паводковой ситуацией и введением режима ЧС на территории Амурской области, праздник, посвящённый Дню ВМФ отменили. День открытых дверей в отряде пограничных сторожевых кораблей должен был пройти 28 июля в Благовещенске в районе Астрахановки.

Для гостей готовили экскурсию на пограничные корабли, танец катеров, совместные показательные выступления сотрудников ПУ ФСБ России по Амурской области, взвода морской пехоты ДВВКУ и 8-го отдельного авиационного отряда ФСБ России: освобождение судна, захваченного террористами; выступление ансамбля «Душа границы», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Торжество срывается второй год подряд. Ранее провести празднование Дня ВМФ в отряде пограничных сторожевых кораблей погрануправлению ФСБ России по Амурской области не позволила высокая вода в Зее. Масштабное мероприятие, которое готовилось полгода, должно было пройти 29 июля.

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#наводнение #праздники

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    2 часа назад

    Из-за паводка день ВМФ теперь везде и надолго

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Опупели чо ли?

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    Хоть, День Нептуна не отменили, фух

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    То есть вода модет ВМФ?

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