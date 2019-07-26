Из-за паводка в Приамурье отменили празднование Дня ВМФ

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Для гостей готовили экскурсию на пограничные корабли, танец катеров, совместные показательные выступления сотрудников ПУ ФСБ России по Амурской области, взвода морской пехоты ДВВКУ и 8-го отдельного авиационного отряда ФСБ России: освобождение судна, захваченного террористами; выступление ансамбля «Душа границы», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Торжество срывается второй год подряд. Ранее провести празднование Дня ВМФ в отряде пограничных сторожевых кораблей погрануправлению ФСБ России по Амурской области не позволила высокая вода в Зее. Масштабное мероприятие, которое готовилось полгода, должно было пройти 29 июля.