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26июля
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сегодня, 12:23 0

Благовещенский район запасся водоналивными дамбами и мешками с песком

Благовещенский район запасся водоналивными дамбами и мешками с песком
Фото: pixabay.com

Благовещенский район подготовился к паводку. Организованы превентивные мероприятия по недопущению подтопления сел Усть-Ивановка и Владимировка. Создан запас песка и пескогравия для усиления дамб, закуплено 1000 мешков.

По заявке района правительство предоставит в села 4 водоналивные дамбы протяженностью 100 метров, каждая из которых заменяет 1000 мешков.

В режиме готовности оказать помощь Благовещенскому району находятся 60 человек – представителей Дальневосточного регионального спасательного отряда. Также для экстренных случаев подготовлены к эксплуатации пункт временного размещения в селе Волково и 10 плавсредств с подвесными моторами общей вместимостью 50 человек.

На особом контроле – информирование населения о поведении во время подъема уровня воды, сообщает амурское правительство.

По информации администрации Благовещенского района, из-за введения на территории села Чигири режима ЧС, временно приостановлены работы по ремонту автомобильной дороги по улице Центральная от Садовой до Восточной. При улучшении погодной ситуации работы по ремонту дорожной артерии будут возобновлены.

26 июля в селе Владимировка Благовещенского района начались берегоукрепительные работы. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приамурье из Хабаровска, набивают мешки песком и укладывают их вдоль береговой линии реки Зеи, сообщает амурское управление МЧС.

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#наводнение

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