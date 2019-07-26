Мужчину, который шел через Приамурье, нашли родственники
Владимира Корниенко, который шел пешком через Амурскую область, нашли родственники. Мужчину отвезли в Забайкальский край. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала сестра Владимира – Марина.
В настоящее время Владимир находится в городе Могоча, а потом должен будет отправиться в поселок Даурия, к другой сестре.
«Ему сто процентов требуется медицинская помощь. Его показали фельдшеру, оказали первоочередную помощь. А надо – к терапевту, чтобы ему назначили лечение. Возможно, у него инсульт, потому что у него опухли ноги и руки. Сказали, возможно, это связано с сердцем. Он не помнит ничего», – говорит Марина.
Женщина пояснила, что у Владимира нет при себе документов, а без них помощь со стороны медиков ограничена.
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