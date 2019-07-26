Мужчину, который шел через Приамурье, нашли родственники

В настоящее время Владимир находится в городе Могоча, а потом должен будет отправиться в поселок Даурия, к другой сестре.

«Ему сто процентов требуется медицинская помощь. Его показали фельдшеру, оказали первоочередную помощь. А надо – к терапевту, чтобы ему назначили лечение. Возможно, у него инсульт, потому что у него опухли ноги и руки. Сказали, возможно, это связано с сердцем. Он не помнит ничего», – говорит Марина.

Женщина пояснила, что у Владимира нет при себе документов, а без них помощь со стороны медиков ограничена.