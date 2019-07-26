Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 0

Мужчину, который шел через Приамурье, нашли родственники

Мужчину, который шел через Приамурье, нашли родственники

Владимира Корниенко, который шел пешком через Амурскую область, нашли родственники. Мужчину отвезли в Забайкальский край. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала сестра Владимира – Марина.

В настоящее время Владимир находится в городе Могоча, а потом должен будет отправиться в поселок Даурия, к другой сестре.

«Ему сто процентов требуется медицинская помощь. Его показали фельдшеру, оказали первоочередную помощь. А надо – к терапевту, чтобы ему назначили лечение. Возможно, у него инсульт, потому что у него опухли ноги и руки. Сказали, возможно, это связано с сердцем. Он не помнит ничего», – говорит Марина.

Женщина пояснила, что у Владимира нет при себе документов, а без них помощь со стороны медиков ограничена.

Просмотров всего: 370

#жизнь #здоровье

распечатать


Власть 79

Василий Орлов: мы потеряли возможность полностью обновить гараж скорой в 2019 году
В России и мире

Водитель увидел призрака на дороге (видео)
В России и мире

Женщина перепутала беременность с камнями в почках и родила
Общество 1

Мужчина, который идет пешком через Амурскую область, болен и нуждается в помощи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь