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26июля
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сегодня, 11:52 6

Дальний Восток получит из центра более 15 миллиардов рублей

Дальний Восток получит из центра более 15 миллиардов рублей
Фото: Амур.инфо

Более 15,5 миллиарда рублей выделит правительство России Дальнему Востоку. Деньги предназначены на строительство больниц, школ, спортивных комплексов, дорог, мостов. Субсидии получат пять регионов.

«Это Якутия, Приморский край, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регионы в течение трех лет, причем почти 10 миллиардов рублей поступят уже в этом году. Нужно, конечно, обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства будут расходоваться», – цитирует премьер-министра Дмитрия Медведева ОТР.

Также российские регионы получат от правительства субсидии на доплаты к пенсиям до уровня прожиточного минимума. Деньги в сумме, превышающей 4 миллиарда рублей, направят в 13 субъектов Федерации. Социальные доплаты получат почти 450 тысяч пенсионеров.

Еще почти 4 миллиарда рублей правительство потратит на восстановление 9,5 тысячи воинских захоронений. Федеральная программа приурочена к 75-летию Победы.

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#Дальний Восток #российская власть #строительство #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    25 минут назад

    А, что, больницы, школы, спортивные комплексы, дороги, мосты, Амурской области не нужны?

  • Хмык

    Хмык
    18 минут назад

    Kadet_84

    А, что, больницы, школы, спортивные комплексы, дороги, мосты, Амурской области не нужны?



    А на фиг?



    Мы Ростех привлекаем, нам денег не надо.



    А вообще кошмар. Что, нельзя было заявки написать, да прислюниться к этим миллиардам?



  • Терминатор

    Терминатор
    16 минут назад

    Kadet_84А, что, больницы, школы, спортивные комплексы, дороги, мосты, Амурской области не нужны?


    А зачем. Амурка сейчас одно большое водохранилище по факту!

  • ay

    ay
    8 минут назад

    А сколько выжал получил центр из Дальнего Востока?

  • lev4ik

    lev4ik
    2 минуты назад

    Подождем,послушаем,мож, разъяснят свою позицию власти.

  • Mainer

    Mainer
    55 секунд назад

    Что-то Вася прохлопал средства :(

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