Дальний Восток получит из центра более 15 миллиардов рублей

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Более 15,5 миллиарда рублей выделит правительство России Дальнему Востоку. Деньги предназначены на строительство больниц, школ, спортивных комплексов, дорог, мостов. Субсидии получат пять регионов.

«Это Якутия, Приморский край, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регионы в течение трех лет, причем почти 10 миллиардов рублей поступят уже в этом году. Нужно, конечно, обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства будут расходоваться», – цитирует премьер-министра Дмитрия Медведева ОТР.

Также российские регионы получат от правительства субсидии на доплаты к пенсиям до уровня прожиточного минимума. Деньги в сумме, превышающей 4 миллиарда рублей, направят в 13 субъектов Федерации. Социальные доплаты получат почти 450 тысяч пенсионеров.

Еще почти 4 миллиарда рублей правительство потратит на восстановление 9,5 тысячи воинских захоронений. Федеральная программа приурочена к 75-летию Победы.