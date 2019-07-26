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26июля
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сегодня, 11:32 0

Китаянка усыновила 118 детей и получила 20 лет тюрьмы

Китаянка усыновила 118 детей и получила 20 лет тюрьмы
Фото: DarkWorkX с сайта Pixabay

В Китае 49-летнюю Ли Яньса приговорили к 20 годам заключения за мошенничество. В течение 22 лет она усыновила 118 детей.

Китаянка основала приют для детей-сирот в небольшом городе. А в мае 2018 года прошла информация, что «Деревня любви» (так китаянка назвала учреждение) регулярно уклоняется от проверок и подозревается в ведении незаконной деятельности. Лицензия у приюта была признана недействительной, и тогда 74 ребенка переселили из дома.

В итоге расследование установило, что за активной благотворительной деятельностью скрывалось обычное отмывание денег. Китаянка жила на пожертвования и ни в чем себе не отказывала: хорошо питалась, имела несколько дорогих автомобилей и жилплощадь. Ли Яньса признали виновной в нарушении общественного порядка, подделке печатей, вымогательстве, шантаже и мошенничестве. Теперь женщине придется отсидеть 20 лет в тюрьме и выплатить 2,67 миллиона юаней. Усыновление 118 детей признали недействительным и их передали в другие учреждения, сообщает Eg.ru.

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#дети #Китай

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