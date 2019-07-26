Паводок отрезал от большой земли Новороссийку Мазановского района, идет эвакуация людей

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В связи со сложной паводковой ситуацией производится эвакуация людей из села Новороссийка Мазановского района Амурской области. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказала и.о. главы района Раиса Шафикова.

«Подтоплено село, идет эвакуация вертолетом. 30 человек ожидаем, вот уже на подлете, еще два рейса будет по 30 человек», – сообщила Раиса Зуфаровна.

Людей переправляют в село Новокиевский Увал.

«Реально, село отрезано от большой земли. Это официально. Они на острове как бы оказались. Перемыты дороги. Возможна эвакуация только воздушным транспортом», – сказала Раиса Шафикова.

«Новороссийку вода уже окружила. Село отрезано, – отметил глава Мазановского района Михаил Пивень. – Но население у нас такое сознательное, что будет сидеть на крыше до последнего, к сожалению».

Он отметил, что, пока есть время, уговаривают эвакуироваться жителей другого села Мазановского района – Богословки. «Обстановка серьезная, вода поднимается», – констатирует Михаил Петрович.

На сайте администрации Мазановского района опубликовано следующее объявление: «Уважаемые жители сел Козловка и Богословка! В связи с резким и значительным подъемом воды в реке Селемджа ваши села попадают в зону подтопления! Жителям сел настоятельно предлагаем заблаговременно эвакуироваться. Лучше это сделать сегодня же, пока вода не залила дороги и не зашла в дома. Всех, кто готов уехать, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, бесплатно доставят до пункта временного размещения и обеспечат всем необходимым. Просим обращаться в администрацию села. Сотрудники полиции гарантируют сохранность вашего имущества на период вашего отсутствия. Жителям сел Новороссийка, Абакан, Угловое, Ульма, Таскино, Путятино, Новокиевка, Новокиевский Увал, Мазаново рекомендуем принять превентивные меры по сохранности имущества, техники и домашних животных».

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в Мазановском районе подтоплены два участка автомобильных дорог. Первый – на 73 километре дороги Серышево – Новокиевский Увал. Транспортное сообщение здесь не нарушено, имеется объездная дорога через село Алексеевка. Второй подтопленный участок – на 180 километре дороги Введеново – Февральск, протяженностью до 150 метров. Здесь проезда автомобильного транспорта нет.

Отмечается, что 25 июля в Мазановский район из Хабаровска прибыла аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России – для проведения превентивных мероприятий по защите населенных пунктов. Гребень селемджинского паводка смещается в сторону Богословки. 25 июля в превентивных целях проводилась эвакуация жителей в Новокиевский Увал. Из Богословки эвакуировали 62 человека, из них 18 детей. 43 человека, из них 11 детей, разместились у родственников, остальные – в школе, где развернут пункт временного размещения.