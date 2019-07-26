В МЧС рассказали о ситуации в Норске: на чердаках и крышах больше 100 человек

Фото: Амур.инфо

В ГУ МЧС России по Амурской области рассказали о ситуации в затопленном Норске Селемджинского района. В эвакуационном пункте села, расположенном в здании школы, находятся 36 человек, 71 житель – на чердаках своих домов.

В школе, куда уже зашла вода, вместе с сельчанами находятся спасатели аэромобильной группировки главного управления МЧС под руководством первого заместителя начальника управления Игоря Смирнова, спасатели Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра МЧС России.

«С рассветом спасатели на плавсредствах проводят объезд населенного пункта и беседуют с жителями о необходимости эвакуации. Жителей, принявших положительное решение, доставляют в пункт эвакуации. Одновременно готовится площадка для приземления вертолета для эвакуации жителей в пункты временного размещения поселка Февральск», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, часть жителей Норска отказались от эвакуации 25 июля, однако вода уже поднялась до крыш жилых домов. У оставшихся в Норске сельчан заканчиваются продукты и питьевая вода.

Гребень Селемджинского паводка, по информации Амурского гидрометцентра, проходит в районе села Норск Селемджинского района. Здесь уровень воды в реке на утро 26 июля составил 797 сантиметров, отметка опасного явления превышена на 97 сантиметров.